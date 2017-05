OPINIÃO Antonio Carlos Siufi Hindo: "A matança em Mato Grosso!" Promotor de Justiça aposentado

A disputa enlouquecida pela terra ao longo dos séculos foi sempre um tormento para o ser humano. Vidas preciosas foram perdidas por uma disputa amarga. O tema não está relacionado apenas a satisfazer os interesses primários da família. Ele avança de uma forma significativa para atender aos interesses de um povo, que tem o direito de construir a sua própria história como nação politicamente organizada.

Essa luta insana é bíblica. Quando Javé, o Deus dos hebreus, confiou a Moisés a missão de libertar o seu povo do cativeiro no Egito e levá-los para Canaã, como forma concreta de lhe oferecer um lar, construir uma pátria, aquela área já estava ocupada pelos Cananeus. A ocupação não foi remansosa. Ela foi titânica, enfurecida, sangrenta. Suas consequências estão vivas em nossos dias. A luta dos palestinos para a conquista do seu lar, nos dias de hoje, é a prova mais evidente do tema. Mas o caso dos palestinos não é o único no planeta.

Outros povos, nas mais diferentes regiões do mundo, lutam por um pedaço de terra para ver edificada nela o sonho de um dia possuir o seu território. A disputa pela terra recrudesceu com os romanos. Eles formaram um vasto império. Seus imperadores agraciavam com quinhões generosos de terra seus valorosos soldados, pelo heroísmo demonstrado nos campos de combate. Formou-se assim o sistema feudal. Estava inaugurada a Idade Média. Nesse período que durou mais de mil anos, a disputa pela terra e pela questão religiosa ceifou milhares de vidas incautas.Os romanos deram aos seus soldados o direito de abusar do direito de propriedade, tamanha a vastidão do seu império. As consequências foram sangrentas. Suseranos e vassalos mediram forças para garantir os limites das suas propriedades. A razão dessa ira tinha explicação. Foi uma luta enfurecida pelo poder.

Napoleão, ao instituir o Código Civil Napoleônico, deu um tom mais suave ao direito de propriedade. Substituiu a palavra abusar por dispor da propriedade, da forma que melhor aprouvesse ao titular do domínio. Não foi o ideal, mas se constituiu em um avanço significativo para a época. Foi no pontificado de Paulo VI que o mundo assistiu à melhor definição para a ocupação da terra, quando consagrou o princípio da função social. A humanidade não compreendeu o ensinamento papal.

A matança de gente pela terra persiste até os nossos dias. Agora foi a vez de Mato Grosso oferecer para o mundo civilizado esse espetáculo horrível. O local da matança ocorreu no Distrito de Taquaruçú do Norte, no município de Colniza, a 1.018 km de Cuiabá. Não é possível que essa matança de gente tenha ocorrido em um Estado da federação generoso em extensão territorial. Ele possui uma área de 907.357 km2 e uma população estimada em 3,2 milhões de habitantes. Nos seus limites territoriais, cabem mais de noventa países igual ao Líbano, que hoje possui a mesma população de Mato Grosso. Naquele país árabe, a população vive em paz no campo. Todos têm o suficiente para levar uma vida digna. Não estamos oferecendo nenhum juízo de valor crítico a respeito dos fatos que levaram aos assassinatos daquelas vidas preciosas. Essa é uma questão para a Justiça resolver.

O nosso juízo de valor está direcionado para outra vertente. A da função social, que precisa ter o uso da terra como a única forma plausível de suportar as resistências no campo. Mas não se pode também admitir nenhum tipo de invasão de terras por quem quer que seja sem um fundamento fático que motive tamanho atrevimento. A Justiça precisa punir os responsáveis pelo bárbaro atentado. A paz precisa voltar a reinar nas regiões de conflito. O diálogo precisa ser privilegiado. Fora desse parâmetro prevalecerá sempre a selvageria. Esse estado de espírito não encontra espaço no mundo contemporâneo.