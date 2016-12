OPINIÃO Alfredo Arruda: "O engano" Médico cardiologista

O país está sendo palco de uma peça mal elaborada, ou, para ser mais claro, mal intencionada.

O povo tem profunda admiração pelo Juiz Moro e por todos que fazem parte do processo do Lava Jato.

Este movimento de moralização pública é o sonho de todo o povo brasileiro. A rua mostrou isto. As leis que permitiram essa competente e corajosa equipe de Curitiba agir, já existiam e foram usadas com competência. Foram presos os maiores empreiteiros de obras públicas do país; alguns já foram condenados e outros serão. Tudo feito com as leis que estão aí. O Foro privilegiado encobre os demais criminosos.

É verdade, todo país consciente sabe; a corrupção nas coisas públicas é resultado da audácia do político corrupto, do cinismo do empreiteiro e, não podemos nos esquecer: da omissão criminosa da justiça. Eu sempre achei que, se este país tivesse uma justiça séria, não estaria assim.

Este é o quadro que o cidadão brasileiro é obrigado a assistir: estamos cansados das manobras cínicas dos poderes públicos. O perigo é quando o povo se cansar de ir à rua. Imploramos respeito pelas manifestações de rua. É a ultima cartada democrática do povo. Perder a fé na passeata é caminhar por outros caminhos que o povo não quer, mas, irá se for necessário.

O Judiciário, o ministério público e todos que fazem parte do sistema guardião da lei, teriam que fazer um ato de “mea” culpa. Ganham muito bem, muitos até mais do que a lei permite, e que sendo os “donos” da lei, deveriam ser obrigados a devolver o que passa acima da lei. E no mínimo: respeitar o povo. Eu não autorizei ninguém a usar o meu imposto para pagar ilegalidades transvestidas de “penduricalhos”.

Analisando cruamente, sinto-me roubado. A Senadora Kátia Abreu declarou, segundo a imprensa, que esse supersalário não é diferente de propina. Talvez tenha exagerado. Isto é uma afirmação que mostra a irritação que nasce no ventre da nação brasileira. A indignação contra “casta”, qualquer casta.

Os procuradores da Lava Jato abusaram na petição: achar que juiz e promotor seriam isentos de processo por excesso de autoridade é um abuso.

Sabemos que muito de errado neste país é resultado de abuso de autoridade. Todo mundo sabe que a justiça neste país não é tão séria como devia. As injustiças cometidas por influência do dinheiro como ficam?

Esta autoridade corrupta não cometeu abuso de autoridade? Que atitude o infeliz injustiçado que não tenha tanto dinheiro pode tomar? Resignar-se?

Sentir-se roubado por abuso de um magistrado corrupto? Até quando o povo vai engolir isto?

Acabar com fórum privilegiado, de acordo.

Acabar com caixa dois, de acordo.

Prender ladrões? Todos querem. O que não apoio é procurador embutir num projeto de lei popular, medidas para aumentar seus poderes. Eles já os possuem e alguns abusam deles, por arrogância ou por mediocridade, ou pelo pior: acharem que são superiores ao povo.