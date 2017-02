CORREIO INFO Veja dicas de segurança para aproveitar o carnaval sem preocupação

O Carnaval é um feriado no qual pessoas buscam cair na folia e fugir da rotina. É um período que deve ser aproveitado com família e amigos, mas que merece atenção quanto aos riscos que podem surgir e que deixam muitas vezes, sem que seja percebido, portas abertas para ação dos cibercriminosos.

Ser vítima de um golpe, infecção por malware, fraude bancária ou qualquer outro tipo de ataque cibernético é um problema, mas a gravidade aumenta quando estamos viajando e não contamos com recursos tradicionais para resolver esses tipos de ameaças.

O Correio INFO fez uma entrevista com oThiago Marques, um Analista de Segurança da Kaspersky Lab, que cita que cibercriminosos sabem que, durante o período de Carnaval, a alta dos preços faz com que as pessoas busquem por mais promoções, aumentando a possibilidade de sucesso em golpes. Este é um cenário ideal não só para a fraude, mas também para perceberem que foram vítimas de fraude cibernética.

A fim de ajudar todos os usuários a aproveitar o feriado sem grandes preocupações, a Kaspersky Lab levantou sete dicas que vão ajudar a família e amigos a pular o Carnaval em segurança.

1 Tenha maior cuidado com e-mails de phishing. Ataques enganam os usuários quando prometem milhas para viagens e prêmios. O recomendado é que se confirme promoções e prêmios recebidos por e-mail com a entidade ou empresa mencionada para a verificação da sua autenticidade.

2 Ao fazer reservas para o Carnaval, utilize um cartão de crédito ao invés de débito. Muitos cartões de crédito têm, embutido no sistema, uma proteção contra a fraude que reembolsa o seu dinheiro caso isso venha a acontecer.

3 Não acesse as suas contas pessoais (bancários, e-mail, redes sociais) por intermédio de dispositivos públicos. Os aeroportos, hotéis, cafés e ainda outros locais públicos geralmente oferecem acesso a computadores e dispositivos móveis gratuitamente. Tenha cuidado ao se conectar, pois esses dispositivos podem ter programas de spyware instalados, que monitoram e gravam o que foi digitado nas teclas, podendo comprometer informações financeiras e pessoais.

4 Evite fazer check-in em redes sociais como o Facebook ou enviar fotos para Instagram quando estiver aproveitando o Carnaval. Estas ações podem alertar os criminosos que uma vítima não está na residência.

5 Configure uma Rede Privada Virtual (VPN) e a use para se conectar a uma rede Wi-Fi, assim protegendo as informações transmitidas a partir do seu dispositivo.

6 Quando um usuário tiver a intenção de usar uma rede pública Wi-Fi, verifique o nome da rede e a senha com um funcionário de um estabelecimento. Lembre-se que os cibercriminosos criam as conexões de Wi-Fi públicas fraudulentas semelhantes com nomes similares ao do local, oferecendo uma conexão wireless gratuita.

7 Ao fazer o uso de uma rede Wi-Fi pública, não faça login em páginas da web que podem colocar a suas informações e identidade em risco; como Facebook, Twitter e as instituições financeiras.