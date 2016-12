CORREIO INFO Veja as tendências tecnológicas

para as empresas em 2017

O ano de 2016 foi de consolidação do mercado. A América Latina continua com demanda crescente pelas soluções da nuvem, corroborando a tendência das empresas buscarem novos modelos de gestão alinhados com a nova “economia digital”. A nuvem é o foco central para a modernização em todos os segmentos de negócio, inclusive da Oracle, com mais eficiência e os melhores resultados.

Dentro das empresas as áreas evoluíram e os responsáveis pelas finanças, recursos humanos, marketing e, até mesmo, sistemas, tornaram-se peças-chave na estratégia do crescimento ao aproveitarem as novas tecnologias.

Essas mudanças apontam para o que virá em 2017, um ano no qual o avanço digital é a palavra de ordem, para dar mais agilidade e inteligência direcionadas às empresas.

APOSTA NA NUVEM

O número de empresas que experimentam novos níveis de produtividade com a nuvem em 2016 cresceu. Muitas partiram de projetos localizados em áreas específicas e o sucesso vem se expandindo para outros níveis da estrutura. Serão adotadas soluções mais eficientes para gerenciar sua infraestrutura em nuvem, sendo administradas por empresas especializadas.

PMES COM SOLUÇÕES DE CLASSE MUNDIAL

A nuvem está padronizando o nível da tecnologia para empresas de diferentes portes. As pequenas e médias utilizarão os mesmos sistemas que as grandes corporações, com a vantagem do custo-benefício que o modelo como serviço oferece e pagarão de acordo com o uso.

CLOUD MACHINE

As entidades públicas e as privadas terão equipamentos conectados às redes em nuvem, com flexibilidade na gestão de dados e uma maior mobilidade no trabalho.

CEOS ESTRATÉGICOS

Os líderes empresariais investirão mais tempo para entender e interagir com seus clientes graças à automação de processos. E ao reduzir a carga operacional, trabalharão em projetos mais inovadores.

CIDADES CONECTADAS

A Internet das Coisas (IoT) permitirá que as cidades sejam mais eficientes, conectando sua infraestrutura a centros de controle e gerando melhorias significativas para seus cidadãos em termos de mobilidade, segurança, saúde e trabalho a distância.

CAMPANHA SEGMENTADA

A análise de dados será levada a novo nível com a popularização do Big Data e soluções analíticas. Novos insights serão gerados para gerir estrategicamente as características dos usuários, conseguindo impactar cada consumidor com campanhas segmentadas, de acordo com suas preferências.

RH MAIS ESTRATÉGICO

Com utilização eficiente de soluções tecnológicas específicas, o RH tem se transformado para maximizar o talento humano. A tecnologia será usada não apenas para facilitar o trabalho, mas para aumentar o sentido de pertencimento.

CONHECER O CONSUMIDOR

A preço deixou de ser um diferencial para que usuários adquiram produtos. Com a tecnologia, pode-se classificar e conhecer as expectativas dos consumidores em termos de produtos ou serviços.

REDUÇÃO DE TCO

Com expansão do mundo digital e da infraestrutura em nuvem, a criação de empresas acontecerá facilmente, permitindo que trabalhem de maneira remota e eficiente, com menos tempo e redução de custos operacionais.

MAIS CERTIFICAÇÃO

Graças à abertura do setor de TI, empresas requisitam com maior frequência profissionais certificados em soluções de negócio, ampliando o campo de ação deles perante o mercado tecnológico.

FUROR DA INOVAÇÃO

Os recursos destinados à manutenção de plataformas computacionais obsoletas serão investidos na geração de produtos inovadores no mercado, pensados para satisfazer continuamente os usuários. O mundo está migrando para a nuvem. 2016 foi um ano para a consolidação da nuvem e para a chegada de 2017, espera-se que mais empresas sigam esta tendência, com mais recursos direcionados para inovação.