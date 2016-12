CORREIO INFO Presentes tecnológicos são grande desejo de Natal

Mesmo em tempos de crise econômica, os desejos natalinos de muitas pessoas continuam sendo aqueles com funções tecnológicas. Pensando nisso, diversas empresas de TI estão com algumas sugestões para que você passe o Natal satisfeito com um presente tecnológico.

A OEX preparou uma lista de sugestões de presentes de Natal para apaixonados por games. Lançamentos de 2016, os produtos têm qualidade, design moderno, além de alta velocidade de respostas e um preço bastante competitivo.

O Headset Eagle, da OEX, vem com sistema de som Virtual Surround 7.1, garantindo uma total sensação de imersão e mais adrenalina nos jogos. O dispositivo oferece som em alta definição, graves potentes e design moderno e superconfortável, com fones acolchoados e revestimento na parte interna da haste ajustável. Além disso, o headset é compatível com PS4, tem luz de LED que acende nas laterais, conexão USB e controle de volume no cabo. Vem com o CD de instalação para personalizar o sistema de som de acordo com as preferências do usuário. O preço sugerido é de R$ 399,00.

Para os ciclistas de plantão, a linha Varia da Garmin apresenta dispositivos que melhoram a qualidade e a segurança dos passeios de bicicleta. O Varia Farol proporciona pedaladas mais seguras, ajustando o feixe de luz às mudanças de luz do ambiente e à velocidade do ciclista, sendo compatível com dispositivos Edge.

Primeiro visor voltado aos ciclistas da Garmin, o Varia Vision se fixa em ambos os lados dos óculos de sol e recoloca as informações diretamente no seu dispositivo compatível. O dispositivo exibe até 4 campos de dados essenciais, além de gráficos coloridos nítidos, que podem ser exibidos a qualquer momento. Já o Varia Radar, o radar traseiro para bicicletas, alerta ciclistas sobre veículos que se aproximam por trás a até 140 metros. Ele tem funcionamento independente ou integração direta com PCs de bicicleta Edge compatíveis. O preço sugerido ao varejo: Varia Farol, R$ 799,00; Varia Vision, R$ 2.599,00; e Varia Radar, R$ 1.599,00.

É comum que as pessoas troquem de mouses apenas quando eles têm algum defeito ou já estão realmente muito velhos. The Leadership Group disponibiliza o Mouse Gamer Intruder com conexão USB com 6 botões: Direito, Esquerdo, sendo 1 wheel para rolagem de tela, ajuste de DPI e botões avançar e retroceder que podem ser configurados para desempenhar diferentes funções dentro de um game. Também tem um design ergonômico, garantindo conforto para horas de jogo ao usá-lo. Ele tem detalhes em LED de multicores. O preço sugerido é de R$ 119,00.

O Ultra Wi-Fi DIR-890L, da D-Link, é um dos roteadores mais rápidos do mercado do Brasil e garante a satisfação dos gostos mais exigentes. O que chama mais atenção é sua velocidade em rede sem fios de até 3.200 Mbps (ou 3.2 Gbps), quase o dobro do desempenho dos roteadores mais rápidos disponíveis no mercado e até 20 vezes mais rápido que os roteadores convencionais. O modelo conta com acabamento premium, nas cores preta e vermelha, escolhidas especialmente para coincidir com um ultradesempenho entregue.

O equipamento é voltado principalmente para quem é aficionado por games e/ou para quem exige máxima performance em outras atividades on-line na rede Wi-Fi, como streaming de vídeos em HD, conferências audiovisuais, downloads e transferência de arquivos em geral. O Ultra Wi-Fi DIR-890L suporta a conexão simultânea de até 35 dispositivos realizando atividades de alta complexidade na rede wireless e oferece excelente cobertura para ambientes acima de 200 m².

O primeiro smartphone com processador deca-core da América Latina está disponível na Loja Virtual Quantum para surpreender o consumidor com seu design requintado, de acabamento metálico, nas cores Aurora Blue (azul), Stone Grey (cinza) e no delicado Cherry Blossom (rosa), que chega ao estoque especialmente para este fim de ano.

São 3 GB de memória RAM, 32 GB de memória para armazenamento, expansível para até 128 GB por meio de cartão microSIM e conexão 4G no Quatum FLY. Para quem gosta de fotografia, o aparelho apresenta câmera traseira de 16 MP e câmera frontal de 8 MP, que chegam até 24 MP e 13 MP, respectivamente, com o recurso Quantum Resolution, flash físico traseiro e frontal em LED para selfies iluminadas. Sua tela é de 5,2 polegadas com Full HD (1080 x 1920 pixels), tem leitor de impressão digital posicionado no centro da parte de trás do aparelho, para oferecer mais rapidez e praticidade ao desbloquear o smartphone. O preço à vista é de R$ 1.299,00 ou também em até 10 vezes de R$ 144,90.

Já o Quantum GO chega em condições especiais de pagamento para o Natal e pode ser adquirido a partir de R$ 749,00 à vista, na Loja Virtual Quantum. Com design sofisticado e acabamento em Gorilla Glass, o aparelho é um dos mais leves e finos do mercado, com apenas 115 g e 0,65 cm de espessura. Tem processador octa-core (oito núcleos), 2 GB de memória RAM, câmera frontal de 8 MP com lente de 84° de ângulo de abertura, capaz de dispensar o famoso “pau de selfie”. A câmera principal, de 13 MP, chega até 24 MP com recurso Quantum Resolution. O produto está disponível nas versões 3G e 4G, com 16 GB ou 32 GB de memória interna.

Pesando a partir de 1,7 kg, com três opções de processadores Intel Core de 6ª geração (i3, i5 e i7), alto-falante com Dolby Audio e até 1 TB de armazenamento, o Lenovo Ideapad 310 tem como foco o seu desempenho. A versão com tela de 15 polegadas traz teclado numérico, ideal para quem deseja trabalhar ou estudar, e vem com a opção de placa gráfica dedicada Nvidia GeForce 920MX, que traz 2 GB. Disponível na cor prata, ele custa a partir de R$ 2.499,00 na versão de 14 polegadas.

O SSDNow UV400, da Kingston, reduz o tempo de inicialização do sistema, de carregamento de programas e de transferência de arquivos das máquinas, alcançando velocidades de leitura de até 550 MB/s e de gravação de até 500 MB/s, desempenho dez vezes maior do que o de um HD convencional. Resistente, suporta choques, vibrações e alternâncias de temperaturas e está disponível em capacidades de armazenamento de 120 GB, 240 GB e 480 GB. Os preços sugeridos variam entre R$ 219,90 e R$ 569,90.