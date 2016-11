CORREIO INFO Intel comemora 45 anos do seu primeiro processador

Projetado para fazer as operações matemáticas simples na calculadora, a Intel celebra 45 anos da criação do seu primeiro processador. Desde então, os microprocessadores se tornaram o cérebro de todos os computadores, seja os que utilizamos em casa ou de quaisquer dispositivos computacionais que estão presentes no nosso dia a dia.

O mercado de tecnologia está se reinventando constantemente e a Intel trabalha para desenvolver microprocessadores cada vez mais rápidos e poderosos, ao mesmo tempo em que se tornam menores e mais potentes. Atualmente, os processadores mais modernos têm apenas 14 nm (nanômetros) e podem fazer operações mais sofisticadas.

Essa compactação dos processadores acontece graças à elaboração da Lei de Moore, que completou 50 anos em 2015, e consiste em reduzir as dimensões do transístor (componente principal do processador) em aproximadamente 50% a um custo fixo. Dessa forma, produz duas vezes mais transistores pelo mesmo custo.

Este conceito impulsionou a revolução da tecnologia. A liderança da Intel na Lei de Moore permitiu que todos os produtos tivessem potência computacional massiva e com os preços menores. À medida que a tecnologia avança, os processadores diminuem. A Intel já planeja aparelhos de 10 nanômetros, de 7 nanômetros e 5 nanômetros e, assim, sucessivamente. Isso demonstra que a Lei de Moore está viva e a Intel continuará explorando seu valor com confiança. Na lista dos benefícios pode-se mencionar que os objetos são cada vez mais inteligentes e se tornam indispensáveis.

Com o progresso da Intel, cinco setores das indústrias estão mudando por conta da evolução dos processadores.

1Esportes – A revolução dos esportes é ainda mais incrível com a Replay Technologies, que fornece experiências de visualização completamente novas direcionadas para os fãs de esporte, em meios de comunicação, no estádio e em casa.

2O carro inteligente – A associação das empresas BMW Group, Intel e Mobileye irá resultar no desenvolvimento de sistemas inovadores e das soluções necessárias para a condução automatizada e poderão incorporar a tecnologia na produção em série antes de 2021.

3 Moda – A Intel e a IMG se associaram com alguns designers para transmitir ao vivo a passarela em realidade virtual estereoscópica completa, na semana de moda de NY este ano. Fornecendo uma experiência Intel e usando os recursos da VOKE, a tecnologia cria um ambiente natural, transportando os espectadores de seus sofás para a passarela. Os fãs podem acessar a experiência baixando um aplicativo da VOKE para utilização com o headset Samsung Gear VR ou visitar NYFW.com e os sites dos designers para acessar uma solução 2D. A Intel está permitindo novas formas de interagir e experimentar conteúdos digitais no dia a dia. Esta nova experiência é possível com o uso dos processadores Intel® Xeon que equipam plataformas computacionais de alto desempenho.

4 A inteligência artificial – Quando aplicamos análises avançadas para empoderar máquinas com inteligência similar à humana, podemos ter uma mudança real. A inteligência artificial está ao nosso redor, no cotidiano (conversa fala/texto, fotos marcadas e detecção de fraudes) e na vanguarda (medicina de precisão, previsão de lesões e carros autônomos). Abrangendo métodos computacionais como análises avançadas de dados, visão computacional, processamento de linguagem natural e uma aprendizagem automática (machine learning), a inteligência artificial está transformando o modo como as empresas operam e como as pessoas interagem com o mundo.

5 Drones mais inteligentes – A Intel está desenvolvendo novas tecnologias inovadoras e liderando o segmento de veículos aéreos não tripulados (UAVs, na sigla em inglês). A Intel anunciou o primeiro drone para consumidores, o Yuneec Thyphoon H com a tecnologia Intel RealSense, para navegação inteligente entre obstáculos, e a Intel Aero Platform para os desenvolvedores que desejam construir seus próprios drones do zero. A Intel está estabelecendo um padrão para os drones que são comerciais, incorporando redundância completa do sistema eletrônico e soluções automatizadas para detecção aérea com os melhores sensores a bordo no seu segmento.