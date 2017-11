Felpuda

Os mais observadores sentiram clima de ciumeira no plenário da Assembleia Legislativa de MS. Parlamentar mais antigo ficou, assim, digamos, meio sem rumo, com a chegada de gente nova na Casa, que tem conhecimento do que fala, até porque foi responsável de fazer, quando estava na área executiva. O discurso de cobrança permanente, tudo indica, terá contraponto de quem entende, e muito bem, do assunto. A previsão é de que vem embate forte por aí.

Ester Figueiredo