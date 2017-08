Felpuda

Parlamentar anda que anda se indispondo com colegas de “A a Z” e, mais cedo ou mais tarde, terá que pensar em “discutir a relação política” na Casa. A mais recente foi quando criticava ato do governo e foi interrompido por colega, solicitando que se atentasse mais às leis e seus objetivos, e que parasse, também, de fazer “control c, control v’’ para embasar suas críticas. Só faltou ser chamado de parlamentar de Google.

Ai, ai, ai!

Ester Figueiredo