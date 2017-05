Felpuda

Ainda com a política regional pegando fogo, em consequência da delação dos irmãos da JBS, já há quem diga que algumas mudanças no cenário deverão ocorrer muito em breve. Uma delas é o retorno de figurinha carimbada a Brasília, para não ficar sem foro privilegiado; outra seria o fim do ‘’sonho meu’’ de cabecinha coroada que quer porque quer alçar voos mais altos. A conferir.

Ester Figueiredo