Felpuda

Em município do interior de Mato Grosso do Sul, coordenadora da área de habitação foi denunciada, porque teria colocado os filhos na lista de pessoas aptas para recebimento de casas construídas com dinheiro público. Com o caso vindo à tona, a promotoria entrou em ação e instaurou inquérito para apurar a veracidade. Tem gente que não aprende mesmo, né?

Ester Figueiredo