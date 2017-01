Felpuda

A vinda para o presídio federal em Campo Grande dos presos indicados como líderes do massacre em presídio de Manaus representa mais trabalho para o setor de inteligência das polícias. Esposas e famílias, muitas vezes, acabam migrando para as cidades onde eles estão presos. Investigação da PF já apontou que as mulheres são um dos elos dos detentos com os comparsas de fora.

Ester Figueiredo