Felpuda

A excessiva exposição nas redes sociais tem se tornado “risco” aos devedores. As postagens de, digamos, ostentações têm sido usadas como ponto de partida para que investigadores privados corram atrás do patrimônio oculto de caloteiros, que “sumiram” com seus bens para não pagar empréstimos tomados em bancos. O governo também tem usado a tática para comprovar se aposentado por invalidez não passa de mais um entre os inúmeros “espertinhos”.

Ester Figueiredo