Felpuda

No tête-à-tête, são fortíssimos os comentários que figurinha estaria blindando de tal maneira o chefe, na nova Casa, que está se tornando impossível até a aproximação dos antigos colegas, de época não tão distante. Dizem que o mal-estar é muito grande, e os mais atingidos lembram, com saudade, do período em que dividiam espaço em outro poder quando – sem trocadilho – o passo era livre. Afe!

Ester Figueiredo