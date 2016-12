Felpuda

Amanhã, dia 31, a população verá finalmente, com alívio, o encerramento de lamentável capítulo da história administrativa de Campo Grande, escrito nos últimos quatro anos. Com a petição de miséria em que se encontra a cidade, com ruas praticamente intransitáveis e o abandono a olhos vistos, fica a lição de que, dupla como “reconduzido” e “inoperante”, nunca mais! E que Deus nos proteja!

Ester Figueiredo