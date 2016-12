Felpuda

Com as barbas de molho. Assim é como muitos apadrinhados estão, depois de divulgada a sentença da condenação de funcionário fantasma da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Perda dos direitos políticos por três anos, perda de função pública, devolução do valor equivalente aos salários recebidos durante 4 anos e multa correspondente a duas vezes o valor da última remuneração foram as principais penalidades.

Ester Figueiredo