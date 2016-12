Felpuda

Nas matas preservadas do Parque dos Poderes, vêm sendo criados “territórios” com públicos diferenciados no período noturno. Enquanto, de um lado, algumas pessoas evangélicas se reúnem para período de oração, de outro, são vistos “profissionais do sexo” entrando e saindo para, digamos, “jornada de trabalho”. Dizem que o público, tanto de um lado quanto do outro, mantém-se indiferente sobre as atividades que não lhe são pertinentes. Pode?

Ester Figueiredo