Felpuda

Muito comentadas nas mídias sociais as recentes exonerações que vêm ocorrendo lá pelas bandas da Assembleia Legislativa. É claro que as excelências vão dizer que se trata de ação de rotina e que não tem nada a ver com a tal CPI do Caça- Fantasmas ou denúncias de que barnabés estariam sendo utilizados como mão de obra em serviços particulares. Mas como é melhor prevenir do que...

Ester Figueiredo