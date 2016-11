Felpuda

Está bastante claro o viés ideológico que compromete a legitimidade do movimento dos estudantes que ocuparam escolas em protesto contra mudanças importantes para o País. Apesar do apoio popular às medidas – segundo pesquisa do Ibope, 72% dos brasileiros são a favor da reforma no Ensino Médio –, as manifestações continuam, prejudicando os alunos que não querem saber de baderna.

Ester Figueiredo