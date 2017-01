CORREIO INFO Crie músicas eletrônicas e torne-se um DJ de sucesso

Considerado como a figura importante em festas e baladas, o DJ é uma mistura de artista e técnico que combina as músicas usando discos de vinil, CDs ou arquivos digitais sonoros para que possa animar convidados e incentivá-los a dançar.

Com surgimento em 1947, a profissão do DJ nasceu com sonoplasta inglês Ron Giggins que equipou a sua “van” com caixas de som para tocar as novidades musicais em frente à sua loja de discos e atrair o público. A iniciativa fez sucesso e ele foi contratado para levar o som para bailes, até então era feito por meio das bandas.

Em meados dos anos 70, com a chegada da discoteca, os DJs atuavam utilizando apenas discos de vinil, prática que atualmente quase não é vista em virtude da existência de novas tecnologias por meio de apps que transformam os smartphones, PCs, tablets e ultrabooks em instrumentos para fazer sucesso na balada.

No Correio INFO de hoje, conheça alguns dos principais aplicativos que propiciam aos DJs diversas funcionalidades para que possam remixar as músicas mais tocadas e tocar os hits nas baladas eletrônicas.

Music Maker Jam é um app que dá a possibilidade para o usuário criar as próprias faixas de música com estilos de hip hop, dubstep, rock ou EDM.

Disponível no Android, o aplicativo conta com cerca de 100 estilos musicais e a mesa de mistura de 8 canais para que o DJ iniciante possa fazer as gravações de voz e partilhar as trilhas com a comunidade no mundo que é aficionada por hits eletrônicos de sucesso.

Music Studio é um app que roda na plataforma Android, sendo que o aplicativo pode ser tido como o sequenciador de músicas profissional. Por meio do app, é possível criar os hits no estilo eletrônico, dance, hip hop e dubstep com 120 amostras de sons eletrônicos.

O DJ iniciante pode usar os efeitos como reverberação e o “delay”, criando as músicas em partes para poder fazer uma composição eletrizante.

Disponível para iOS, o app Edjing 5 é uma plataforma para a mixagem e gravação de músicas. O aplicativo conta com a biblioteca de músicas por meio das faixas favoritas entre mais de 50 milhões de títulos pelo iTunes, SoundCloud e Deezer.

Com sincronização usando os efeitos de áudio de modo totalmente automatizado no BPM, o aplicativo permite o ajuste manual da curva do crossfader e traz o modo Slip.

DJ Player é o aplicativo que roda na plataforma iOS, no seu iPhone, iPad ou iPod Touch, e dá a possibilidade para os seus usuários mixarem as músicas por meio da sensibilidade com o touchscreen do mobile.

O aplicativo conta com três slots Fx em cada um dos decks, looping manual e automático, além da integrar com Deezer e DropBox e disponibilizar a exportação para o iTunes das suas batidas eletrônicas.

DJ Mixer House Music é um aplicativo que mistura as faixas de músicas com uma coleção de “loops” que irão proporcionar mixagens bem interessantes para os DJs.

A nova versão do app tem um total de 8 faixas, onde o DJ pode misturar em torno de 40 voltas de som de qualidade. Além disso, o app possibilita a gravação de teclados e piano proporcionando sons FX.

O app tem dois conjuntos de som, Set A e da série B, e a função de gravação e pausa. O DJ Mixer House Music oferece na função de piano 4 temas de cores e estilos diferentes.

Disponível para Android, o aplicativo conta com volumes de ritmos e sons para fazer uma excelente mixagem. De modo padrão, o aplicativo tem 40 loops de arquivos de áudio com mixagem instantânea.

Com as faixas totalmente ajustáveis ​​para o usuário que irá criar as batidas eletrônicas, o aplicativo gratuito se ajusta com smartphone e tablet.

DJ Studio 5 é um app que o usuário utiliza a plataforma giratória virtual para que DJs tenham a oportunidade de fazer um remix, scratch, loop ou elaborar a sua música na palma de suas mãos.

Projetado com intuito de ser amigável, social e ainda responsivo, o aplicativo tem as chaves para fazer a mixagem nas músicas e ter condições de promover a sua festa.

Disponível para usuários que utilizam o Android, o DJ Studio possui dois toca-discos virtuais com “crossfader” e um acesso para navegar em sua biblioteca de música MP3 por pasta, artista, álbum e nome.

Com a disponibilidade de até 8 efeitos sonoros: Flanger, Phaser, Portão, Reverb, triturador de Bit, 3D, freio e FlippingDouble, o aplicativo conta com 3-bandas equalizador para cada uma das plataformas e 10 almofadas customizáveis. O app compartilha os hits de sucesso pelo Facebook, Twiiter ou no Google+.

Cross DJ Free é um dos aplicativos mais usados pelos DJs que buscam mixar as suas músicas que irão fazer sucesso em suas baladas e nas festas.

Um dos recursos desse app é o Split Mono que permite ao usuário escutar as suas faixas de música, antes mesmo de ter que mixá-las (in-app). Além disso, o aplicativo utiliza um automix para mixar suas faixas e tocar as suas músicas automaticamente a partir de uma playlist ou qualquer álbum.

Os DJs mais experientes encontram no aplicativo 2 pick ups, crossfader e full-fledged mixer EQ 3-bandas. O app dá acesso direto nas músicas a partir do seu aparelho com formatos MP3s, AAC, FLAC.

Disponível para Android, o aplicativo possui botões bem grandes que foram otimizados para telas menores. Por meio do aplicativo, há a condição de usar o modo “keylock” que faz a modificação do BPM sem afetar o timbre e detecta faixas de som que soam bem juntas.

Electro Pads é um app que dá a possibilidade a todos os usuários de elaborar músicas eletrônicas na plataforma iOS.

Com a disponibilidade de cerca de 90 drum pads com os diferentes tipos de beats, loops e também vocais, o aplicativo é ideal para os DJs que desejam ser produtores de músicas que agitam baladas eletrônicas.

O app permite criar bases, sendo possível gravar vozes e usá-las em mixagens. Com a funcionalidade multitouch, o aplicativo conta com 6 kits de pontos de electro e 90 sons que são extremamente realistas.

Totalmente gratuito para os DJs que estão começando a criar as suas mixagens, o app Electro Pads disponibiliza em torno de 3 exemplos para que os diferentes tipos de pessoas comecem a fazer remixes com o intuito de ter a facilidade de uso e realizar a gravação dos diferentes tipos de músicas eletrônicas que podem ser tocadas em festas e também em baladas.

DJ Mix é um aplicativo que proporciona a todos os usuários recursos direcionados para impressionar os amigos que irão tocar hits de sucesso e áudios remixados em uma festa. Por meio do aplicativo, há a possibilidade de se tornar um compositor em decorrência de recursos que são disponibilizados para a criação dessas músicas.

Uma das características do aplicativo é o DJ Mix que proporciona interação entre os amigos que curtem remixar as canções. Por intermédio do aplicativo, há como ter o controle de até 2 botões: play, pause, back e foward.

Com disponibilidade para a plataforma iOS, o aplicativo conta com efeitos sonoros e um visualizador para poder lidar melhor com a criação de mixagens de áudio. O Estúdio DJ dá a possibilidade para os usuários iniciantes conseguir sucesso no desenvolvimento de suas músicas eletrônicas e compartilhamento pela web.