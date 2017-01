CORREIO INFO Apps de smartphone ajudam no combate ao transmissor da dengue

Não é de hoje que, por causa da dengue, os brasileiros se esforçam para diminuir ou mesmo eliminar a presença do Aedes aegypti no Brasil. Mas esta meta se tornou ainda mais importante nos últimos meses, após a descoberta de que o mosquito também transmite a chikungunya e o zika vírus.

Com ações demoradas do Ministério da Saúde – após a doença se tornar um surto e se alastrar pelo País, somente agora foi feita a convocação do Exército para distribuir os panfletos em papel para que a população se informe sobre a dengue –, há outras maneiras de combater o mosquito, usando aplicativos gratuitos no próprio aparelho celular.

No Correio INFO de hoje, vamos mostrar alguns dos apps que foram desenvolvidos tanto para mapear possíveis focos do mosquito como para informar a todos os cidadãos sobre os aspectos de cada doença.

Dengue vs Chik Free é um aplicativo desenvolvido sob a orientação de uma das maiores referências médicas em infectologia do Brasil, além de pesquisador internacional.

O objetivo do app é que, por intermédio de um questionário estruturado de alternativas, o profissional da saúde ou até o usuário possa avaliar todas as probabilidades de o paciente estar com dengue, zika ou chikungunya, demonstrando uma porcentagem de chances de estar com a doença, após analisar o questionário.

A conduta terapêutica do app é uma orientação técnica subjetiva do tratamento que já é existente, mas se fazem necessárias a consulta médica e a prescrição do tratamento apropriado pelo profissional habilitado e registrado no Conselho Regional de Medicina. O app roda no Android e iOS.

Disponível no Android, o AntiZika é um aplicativo para ajudar a mapear os focos do mosquito Aedes aegypti. Por meio dele, a pessoa pode tirar foto do lugar que contém um foco de larvas do mosquito. O app detecta de maneira automática a sua localização, por intermédio do GPS. Dessa forma, é possível mapear os focos de Aedes Aegypti da sua cidade e gerar um BD para ajudar os agentes de saúde.

Busca Dengue é um app que roda na plataforma iOS e auxilia no combate à dengue. Por meio do app, o usuário pode denunciar focos de reprodução do mosquito transmissor para autoridades do governo. Além disso, os usuários desse aplicativo podem se informar sobre os diferentes sintomas e as formas de prevenir a doença.