CORREIO INFO Aplicativos de celular ajudam no emagrecimento

Uma das coisas que a maioria das pessoas não deixam de fazer é de se alimentar. Algumas estão sempre seguindo uma dieta e outras comem de tudo e, após um tempo, precisam procurar um nutricionista para que tenha a condição de tentar emagrecer com dieta.

O Dia do Nutricionista, que é celebrado em 31 de agosto, tem responsabilidade em cuidar e instruir pessoas a terem uma alimentação mais saudável e, até mesmo, poder orientar aqueles que estão bem acima do peso e desejam emagrecer com cuidados.

Para se alimentar de modo saudável é preciso ter uma orientação desse profissional que define os cereais, frutas, vegetais e os alimentos ricos em fibra para que farão parte do cardápio. E, para a tristeza daqueles que adoram “comer bem”, terá que abandonar os alimentos gordurosos, frituras e doces. O que é importante saber é que não adianta parar de comer ou se alimentar de qualquer jeito, pois isso não ajudará uma pessoa a perder peso e prejudicará a saúde.

Para ajudá-los na tarefa de emagrecer com saúde, hoje o Correio INFO mostra alguns apps utilizados por meio de nutricionistas que orientam a elaborar as dietas saudáveis.

GUIA DO NUTRICIONISTA

Guia do Nutricionista é o app que permite ao usuário acompanhar a tabela com a alimentação diária receitada pelo nutricionista e possibilita avaliar o quadro nutricional.

Pode-se receber lembretes de alimentação por meio das notificações momentâneas, antes mesmo de um horário definido, podendo seguir a dieta no celular Android.

NUTRICRITICAL

Este app facilita a prática clínica, disponibilizando um buscador de dietas enterais, uma ferramenta para facilitar a prescrição dessas dietas, além de calculadoras para o valor energético total (VET) e índice de massa corporal (IMC).

Disponível para Android e iOS, o Nutricritical coloca as dietas em ordem de maior acerto de filtros selecionados.

NUTRICHAT

NutriChat é um app que possibilita ter a nutricionista no celular. Por intermédio de apoio nutricional, o app traz coaching nutricional diário.

Baseado nos objetivos de cada pessoa, o NutriChat faz a busca por nutricionistas mais adequados para ajudar todos os usuários na elaboração de hábitos mais saudáveis. O app roda no Android e iOS.

DIETA E EMAGRECER

Disponível na plataforma Android, o Dieta e Emagrecer é um app que possui alguns nutricionistas para orientar a dieta sem ser um modismo.

O aplicativo tem contador de calorias, modelos de dieta para emagrecer com saúde, calculadora de IMC e do peso ideal, gráfico de evolução da dieta, acompanhamento para exercícios e dos nutrientes.

NUTRIONLINE

O NutriOnline é um app que permite às pessoas que estão acima do peso a ver o contato telefônico e e-mail de nutricionistas mais perto para marcar uma consulta e fazer avaliação física e nutricional para estabelecer suas metas conforme os objetivos.

Quem for consultado por nutricionistas do Nutrição Online poderá acessar as partes on-line do aplicativo, acompanhar seus resultados, tirar as dúvidas nutricionais, além de participar da rede social e realizar as tarefas de nutrição direto da página do seu nutricionista e pelo aplicativo.

Os usuários que não são inseridos por nutricionistas do Nutrição Online, ao baixar o app para Android ou iOS podem calcular peso ideal, identificar as calorias que são para a manutenção, perda e ganho de peso ideal, montar lanches e calcular as calorias e cadastrar treinos aeróbicos.

A MINHA DIETA

Disponível na plataforma iOS, o app A Minha Dieta dá a possibilidade aos usuários de introduzir as informações pessoais e seguir os menus diários de uma dieta que tem alternativas, de acordo com o que for mais adequado para quem deseja emagrecer.

Os usuários irão encontrar dietas do mediterrâneo, além da detox, proteína, heart foundation e milagrosa sueca. É possível selecionar a sua dieta, a qual se renovam entre três diferentes níveis de dificuldade e pode visualizar a sua lista organizada para os dias, de acordo com a dieta que a pessoa escolheu adotar.

O aplicativo permite ver a lista de refeições e calorias, carboidratos, gorduras e as proteínas que consomem em cada um dos dias. Além disso, é possível calcular o seu peso ideal, Índice de Massa Corporal (IMC) e um balanço diário de calorias visando a dieta.

TECNONUTRI

Tecnonutri é um app que mostra o melhor jeito para emagrecer, com a condição de ganhar massa ou melhorar a sua alimentação sem pagar nada e controlar a dieta.

No Tecnonutri, que está disponível no iOS e Android, pode-se controlar o que foi que comeu antes e depois do seu treino e adicionar todos os exercícios em um diário.

Uma das funcionalidades interessantes é que o usuário pode conhecer outras pessoas fazendo dieta pelo Feed de fotos e de grupos. Nos grupos são milhares de pessoas conversando sobre dicas de dietas, alimentação e exercícios.

No diário de alimentação, o usuário pode registrar tudo o que come e acompanha o consumo de carboidratos, proteínas e gorduras. Pode-se sinalizar a quantidade ideal dos nutrientes da pirâmide alimentar para se manter no controle e vida saudável.

FATSECRET

O Contador de Calorias da FatSecret é um app essencial para que o usuário tenha a possibilidade de encontrar a informação nutricional para alimentos que são ingeridos.

Disponível para Android, iOS e Windows Phone, o app serve para acompanhar suas refeições, exercícios e peso. O contador de calorias FatSecret conta com as ferramentas essenciais para ter sucesso no processo de emagrecimento.

Um diário alimentar para planejar e acompanhar o que é ingerido pode ser utilizado no aplicativo que contém um scanner de código de barras e um diário de exercícios para registar todas as calorias que são consumidas e queimadas.

Como forma de registrar o seu progresso ao emagrecer, o aplicativo possui também a possibilidade de publicar um jornal e utilizar a câmera do celular para gravar alimentos e as refeições com fotografias.

NUTRIUM

O Nutrium é um app para os profissionais e clínicas de nutrição que simplifica todas tarefas mais complexas, como o planeamento, além de criar os planos alimentares e ainda os cálculos nutricionais e uma gestão e análise de dados.

A característica que é mais diferenciada do Nutrium é o fato de facilitar e melhorar o acompanhamento nutricional do paciente pelo nutricionista. Desta forma, o paciente, no final da consulta de nutrição, terá disponível o plano alimentar com a prescrição do profissional no mobile.

O usuário poderá receber toda notificação das horas das refeições com os alimentos a ingerir, de acordo com o seu plano alimentar e, após esta, irá validar o cumprimento da refeição que for estipulada. Esta validação irá permitir acompanhar um paciente e detetar aspetos menos positivos no plano de alimentação.