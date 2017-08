INTER Zagueiros decidem, Inter bate Londrina e chega a 4ª vitória seguida

A quarta vitória seguida do Internacional na Série B tem a assinatura dos zagueiros. Neste sábado (12) o time gaúcho venceu o Londrina por 3 a 1, no estádio Beira-Rio, e com atuação decisiva de Victor Cuesta e Klaus. Foram deles os gols que garantiram o triunfo em um jogo amarrado pelo chão. Decidido pelo alto.

O resultado devolve o Inter ao segundo lugar na tabela -três pontos atrás do líder América-MG: 39 contra 33.



A partida entre Inter e Londrina marcava o confronto da melhor defesa contra o melhor ataque. A ironia é que a zaga da melhor defesa decidiu. E o ataque mais positivo quase nada fez em Porto Alegre.



Sem conseguir criar diante de uma marcação para lá de aplicada do Londrina, o Internacional recorreu a bola aérea para vencer. Depois do primeiro tempo sem nenhuma chance viva de gol, o Colorado marcou com Cuesta de cabeça após falta cobrada por D'Alessandro.



A defesa do Inter vacilou e o Londrina, que havia criado uma grande oportunidade no primeiro tempo, empatou 20 minutos após Cuesta abrir o placar. Sorte que a bola parada voltou a entrar. Klaus apareceu na área e cabeceou de forma precisa duas vezes. Primeiro em escanteio da direita e depois da esquerda.



A atuação do Londrina no estádio Beira-Rio não foi ruim. Com Bidía em cima de D'Alessandro, o time paranaense ainda conseguiu fechar os lados e bloquear os avanços de Pottker e Sasha, mas não conseguiu evitar a derrota para o Internacional.