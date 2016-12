SOBREVIVENTE Zagueiro Neto terá alta de hospital em no máximo 48 horas, dizem médicos

Na manhã desta quarta-feira (21), a diretora médica do Hospital da Unimed Chapecó, doutora Carolina Ponzi, divulgou um novo boletim médico para falar dos quadros clínicos dos sobreviventes do acidente aéreo com o avião da Chapecoense em Medellín. Ela estava acompanhada dos médicos, Edson Stakonski, diretor técnico do hospital, doutor Carlos Mendonça, Médico da Chapecoense e do doutor, Franco Foresti que é ortopedista do hospital.

A boa noticia fica por conta do zagueiro Neto, que teve uma melhora significativa em seu quadro clinico nos últimos dias e deve receber alta provavelmente nesta quinta-feira (22), ou em no máximo 48 horas. Ele teve uma lesão na parte lombar da coluna e também em um dos ligamentos do joelho e para ambas o tratamento será conservador, ou seja, sem necessidade cirúrgica.

Já o caso do goleiro Jakson Follman demanda de mais cuidados e a sua alta ainda não está prevista. Na tarde de terça-feira (20) ele passou por uma nova cirurgia no coto de amputação da perna direita e uma nova avaliação do tornozelo da perna esquerda. Nesta nova avaliação, foi agendada para o dia 23 uma nova cirurgia para a realização de uma artrodese que é o ligamento do pé aos osso da perna. Não há risco de amputação do pé esquerdo.

Após o procedimento o goleiro voltará à São Paulo, onde passou 5 dias após sua chegada ao Brasil, para efetuar o processo de colocação de prótese na perna direita.

Os dois conseguem ter boas noites de sono e os quadros psicológicos e clinico estão estáveis.