MMA Yamasaki admite demora na interrupção de Lewis x Browne Árbitro brasileiro cita tempo de reação para justificar sua decisão de deixar a luta correr

Dizem que o primeiro passo para corrigir um erro, ou não repeti-lo, é assumir que errou. E assim fez o árbitro brasileiro Mario Yamasaki, responsável pela luta em que Derrick Lewis nocauteou Travis Browne no segundo round da luta principal do UFC Halifax, no Canadá, no domingo. Ele foi acusado de demorar a interromper a investida de Lewis para cima do adversário, naquele momento já nocauteado no chão.

- Naquela hora já sabia que tinha permitido dois socos a mais. Mas o tempo de reação do peso-pesado é diferente de um mais leve. Então, quando Lewis deu o soco que levou Browne ao chão, ele teve a chance de dar dois (socos) a mais antes de chegar para interromper a luta. Mas, com certeza, eu deveria ter interrompido antes. Todos têm seus dias, e eu não posso dar desculpas - afirmou Yamasaki ao site “MMA Fighting”.

Por outro lado, o árbitro brasileiro lembrou que nem todos devem tê-lo recriminado pelo ocorrido. Ele acredita que Browne deve ter gostado de ter um tempo a mais para tentar se recuperar.

- Tenho certeza que o Browne gostou do fato de termos deixado a luta ir adiante, porque ele teve a chance de reagir. Nenhum lutador gosta de interrupções rápidas, mas acontecem. Não tem desculpa. Eu sei que deveria ter interrompido antes, mas foi tão rápido que não pude parar - completou.