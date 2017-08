FUTEBOL ESPANHOL Willian José faz gol, dá assistência e decide vitória da Real Sociedad

Willian José mostrou serviço já na estreia da Real Sociedad no Campeonato Espanhol. Em visita ao Celta de Vigo no Estádio de Balaídos, o brasileiro fez gol e deu assistência nos minutos finais para garantir vitória de virada por 3 a 2.

O protagonismo do atacante teve início a dez minutos do final. Até então o destaque era todo de Maxi Gómez, uruguaio que fez ambos os gols do Celta (Oyarzabal descontou para a Sociedad). Mas aos 35 do segundo tempo Willian José deu ótimo passe em profundidade para Juanmi empatar. Depois, aos 43, converteu pênalti com categoria para sacramentar a virada.

Willian José segue como principal esperança de gols da Sociedad para esta temporada. O ex-jogador do São Paulo anotou 12 gols no último Campeonato Espanhol, mais do que Benzema, Bale e Fernando Torres, por exemplo.