REFORÇO Willian assina por três anos e espera 'deixar marca' no Palmeiras

Agora é oficial. Depois de ser confirmado na última semana como reforço do Palmeiras para a temporada de 2017, Willian assinou de forma oficial seu contrato com o atual campeão brasileiro. Vindo do Cruzeiro em uma negociação que envolveu o meio-campista Robinho, o atacante disse que espera deixar sua marca com a camisa alviverde.

"Agradeço a Deus por vestir uma camisa com tanta história e que está vivendo um grande momento. Chegar ao Palmeiras é uma alegria muito grande e espero deixar minha marca dentro do clube, junto com meus companheiros, e dar muitas alegrias ao torcedor palmeirense", afirmou o atacante.

Apesar de praticamente definida, os detalhes burocráticos da transferência foram definidos nesta quarta-feira (18). Willian, que foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro, firmou contrato com o Palmeiras até o fim de 2019.

"O Palmeiras montou uma equipe muito forte, muito qualificada, e tem tudo para estar brigando por títulos em todas as competições que disputar. Venho para somar, para ajudar e para fazer o meu melhor. Quero ajudar meus companheiros a conseguir o nosso objetivo, que é ser campeão", disse.

Antes de brilhar pelo Cruzeiro, o atacante se destacou no futebol brasileiro com a camisa do rival Corinthians, onde também foi campeão brasileiro e ainda fez parte do grupo que conquistou a histórica Copa Libertadores de 2012. Willian também acumula passagens por Metalist, da Ucrânia, Guarani, Atlético-PR, Toledo, Vila Nova e Figueirense.