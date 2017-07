GP HUNGRIA Williams confirma Stroll como substituto de Massa em testes da F-1

Após sentir vertigem entre sexta (28) e sábado (29), Felipe Massa foi afastado do Grande Prêmio da Hungria e dos testes de terça-feira, 1º de agosto. A Williams decidiu que Lance Stroll assumirá o posto de Massa nos treinamentos desta semana.

O piloto brasileiro foi substituído no treino oficial por Paul Di Resta. O escocês também representará a Williams no GP de Budapeste. Massa ressaltou que deverá estar plenamente recuperado para a próxima etapa do Mundial, que acontecerá na Bélgica, em 27 de agosto.



Ele chegou a ir para a pista no sábado (29), dizendo ter melhorado. Mas na simulação para a corrida, no também no sábado (29), Massa voltou a se sentir mal. Por essa razão, a Williams decidiu substituir Massa por Paul di Resta.