APOIO À CHAPECOENSE Voluntários de Mato Grosso do Sul

realizam missão em Chapecó

De volta a Campo Grande com missão cumprida. Assim, o grupo de voluntários que foi à Santa Catarina classifica a homenagem prestada aos familiares das vítimas e aos sobreviventes do acidente aéreo da Chapecoense, que resultou na morte de 71 pessoas, na Colômbia.

Em parceria com o Movimento Eu Sou da Paz, os voluntários sul-mato-grossenses distribuíram 21.301 origamis de tsuru (ave sagrada no Japão) na arena Condá, no amistoso que marcou a volta da equipe catarinense aos gramados, após a tragédia.

A partida contra o Palmeiras terminou empatada em 2 a 2, no sábado. Fora de campo, o evento teve muitas homenagens. O zagueiro Neto recebeu 32 tsurus, um a mais do que sua idade.

“É uma data diferente de aniversário, né”, comentou com a campo-grandense Lígia Oizumi, que lhe entregou os tsurus em mãos.

Ainda em processo de recuperação pela tragédia, Neto se tornou um dos símbolos de reconstrução da Chapecoense.

“Vi nos olhos dele que estava muito emocionado. É uma nova oportunidade de vida, foi muito significante, não tenho como expressar”, relata Lígia, ao descrever o encontro com o jogador.

O jornalista Rafael Henzel foi outro que recebeu a homenagem do grupo sul-mato-grossense. O encontro ocorreu na cabine de transmissão de rádio da arena, onde Henzel retornou ao serviço após o acidente em Medellín.

Os tsurus foram colocados em várias partes do estádio, além de serem pendurados na rede do gol e em alambrados. “Foi uma grande corrente do bem”, resume Lígia. Algumas famílias das vítimas não receberam em mãos. “Não conseguimos encontrar com todas, estava tudo muito corrido. Mas deixamos com a diretoria do clube que se prontificou a entregar”, diz.

Para dobrar os tsurus, o grupo de Campo Grande 1.000 Tsurus por 1 Desejo reuniu 300 voluntários. A ação foi divulgada pelas redes sociais e teve participação de colaboradores de outros estados, como Paraná e São Paulo, que resolveram apoiar a iniciativa.

VEJA VÍDEO