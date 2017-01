CIRCUITO SUL-AMERICANO Vôlei de Mato Grosso do Sul terá uma representante no Chile

A primeira etapa do Circuito Sul-americano de Vôlei de Praia 2017 será realizada em fevereiro, no Chile, com a participação de uma atleta sul-mato-grossense. Victória Lopes, de Ivinhema, foi convocada para fazer parceria com Tainá (de Sergipe) nas disputas da categoria Sub-23.

Os critérios usados pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) na convocação são a posição do ranking de entradas do Circuito Brasileiro (a dupla inscrita com melhor colocação) e uma dupla Sub-23 escolhida pela entidade.

As outras duplas convocadas foram: Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE); Vitor Felipe/Jô (PB) e Arthur Lanci/George (PR/PB), esta última também pelo Sub-23. Cada parceria pode disputar até duas etapas sul-americanas.

O Circuito Sul-Americano tem o ranking feito por países, e contando apenas a pontuação da dupla de melhor resultado em cada etapa. A temporada 2017 será composta por sete paradas regulares e uma etapa final. A primeira delas será entre os dias 9 e 12 de fevereiro, na cidade de Coquimbo. A última etapa será em abril, na Venezuela.