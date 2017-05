CRUZEIRO Vitória sobre a Chape pode render mais chances a reservas do Cruzeiro

Mano Menezes escalou apenas seis titulares do Cruzeiro na vitória sobre a Chapecoense por 1 a 0, nesta quarta-feira (3), pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Dos quatro reservas escolhidos pelo treinador, dois se destacaram e se tornam opções para a comissão técnica no decorrer da temporada.

Dedé, recuperado de cirurgia no joelho, e Raniel, contratado do Santa Cruz, se destacaram na partida disputada no Mineirão e serão analisados cuidadosamente pela comissão técnica. O zagueiro de 28 anos e o atacante de 20 tiveram atuações de destaque no confronto válido pela Copa do Brasil e podem alcançar a equipe titular no decorrer da temporada.



"Hoje tiramos alguns jogadores e disse que os que iriam entrar seriam melhores, porque fisicamente estavam melhores. O Raniel, felizmente, acertou um golaço. A gente estava ansioso e ele também para um jogo oficial. Felizmente, nos deu a vitória. Essa dificuldade estaria presente com qualquer formação. O torcedor do Cruzeiro pode ficar tranquilo, porque no domingo é outra história", comentou.



Autor do gol da vitória, Raniel não foi o único atleta elogiado pelo treinador. Dedé também foi enaltecido pelo técnico do Cruzeiro. "Citei Raniel e poderia citar Dedé como uma das boas coisas do jogo de hoje. Ele jogou bem e durante os 90 minutos, com boas exigências no sistema defensivo, marcando e segurando o ataque adversário. É assim mesmo. Alguns com um pouco mais de dificuldade. O Lennon teve dificuldades porque era o seu primeiro jogo. As coisas boas vamos manter e as coisas ruins vamos corrigindo", concluiu.