NFL Vitória épica dos Patriots teve 24 recordes de Super Bowl quebrados ou igualados

Foi um jogaço de tirar o fôlego com um desfecho que, até certo momento do confronto, era completamente improvável. O triunfo do New England Patriots pelo placar de 34 a 28 sobre o Atlanta Falcons na prorrogação consagrou ainda mais o quarterback Tom Brady e abrilhantou o quinto anel conquistado pela equipe. Mas não foi somente isso. Ao todo, 24 recordes de Super Bowl foram quebrados ou igualados neste duelo disputado em Houston, no estado americano do Texas. Dentre eles, oito foram do lendário jogador, que é casado com a top model brasileira Gisele Bündchen.



O camisa 12 dos Patriots chegou a incríveis sete participações no Super Bowl (ao todo, ele venceu cinco - todos eles pelo New England, onde joga desde 2000. Ele igualou o que conseguiu Charles Haley). Dentre as marcas superadas, além do número de partidas de Super Bowl jogadas, contando apenas a decisão da NFL, Brady chegou também a 309 passes na carreira e 62 no confronto deste domingo; alcançou 207 passes completos em Super Bowl na carreira e 43 na partida; por fim, ele conseguiu 2071 jardas alcançadas em decisões na carreira e 466 nesse embate especificamente. E, por fim, fez 15 passes para touchdown, outro recorde batido pelo quarterback.

Veja outros recordes do Super Bowl:

Recordes superados:

Maior número de jogos de Super Bowl: 7 - Tom Brady

Maior número de jogos de Super Bowl como técnico: 7 - Bill Belichick

Maior número de jogos de Super Bowl vencidos como técnico: 5 - Belichick

Maior número de pontos em um Super Bowl: 20 - James White

Maior número de passes na carreira em Super Bowl: 309 - Brady

Maior número de passes em um Super Bowl - 62 - Brady

Maior número de passes completos na carreira em Super Bowl: 207 - Brady

Maior número de passes completos em um Super Bowl - 43 - Brady

Maior número de jardas conquistadas na carreira em Super Bowl: 2071 - Brady

Maior número de jardas conquistadas em um Super Bowl: 466 - Brady

Maior número de TDs na carreira em Super Bowl: 15 - Brady

Maior número de recepções em um Super Bowl: 14 - White

Time com maior número de jogos de Super Bowl: 9 - New England Patriots

Maior déficit superado por time vencedor em Super Bowl: 25 pontos - Patriots

Time com maior número de pontos em prorrogação em um Super Bowl: 6 - Patriots

Time com maior número de first downs em um Super Bowl: 37 - Patriots

Maior número de first downs em um Super Bowl (ambos os times): 54 - Patriots x Falcons

Time com maior número de passes para first down em um Super Bowl: 26 - Patriots

Maior número de passes para first down em um Super Bowl (ambos os times) - 39 - Patriots x Falcons

Maior número de jogadas ofensivas em um Super Bowl: 93 - Patriots

Maior número de passes em um Super Bowl: 63 - Patriots

Maior número de passes completos em um Super Bowl: 43 - Patriots

Maior número de jardas conquistadas em um Super Bowl: 422 - Patriots

Maior número de jardas conquistadas em um Super Bowl (ambos os times) - 682 - Patriots x Falcons