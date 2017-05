FLAMENGO Vinicius Jr. dá ao Fla a 2ª maior venda da história do futebol brasileiro

Vinicius Júnior foi um achado para os cofres do Flamengo. Negociado por 45 milhões de euros -R$ 164 milhões na cotação atual- ao Real Madrid, o jovem de 16 anos deu ao clube da Gávea a segunda maior venda da história do futebol brasileiro. O anúncio está previsto para esta terça-feira (23), quando os clubes assinarão os contratos da transferência em julho de 2018, quando o atacante completará 18 anos.

O jogador do Flamengo só fica atrás de Neymar no ranking das maiores transferências do Brasil. Após a conta final, o Barcelona pagou 88,4 milhões de euros pelo principal nome do futebol do país na atualidade.



Vinicius Júnior supera Lucas, Oscar, Gabriel Jesus, entre outros. Além da maior venda da história do Flamengo, o atacante também alcançou o topo na lista dos menores de idade mais caros.



Ele superou, por exemplo, Alexandre Pato, Gareth Bale, Chamberlain e Walcott. As cifras milionárias mudam o Flamengo de patamar na temporada e devem possibilitar um investimento considerável no plantel profissional.



O valor não virá inteiro para os cofres da Gávea por conta de contratos, impostos e comissões, mas o Flamengo calcula receber pouco mais de R$ 100 milhões.



A maior parte do montante entrará na conta de forma imediata e o restante será parcelado até julho de 2018. Vinicius Júnior ainda poderá ficar no Flamengo até julho de 2019. Tudo dependerá da necessidade do Real Madrid e da performance do próprio jogador na época da transferência.



No momento, o Flamengo só quer comemorar a negociação e utilizar bem o dinheiro. Enquanto isso, Vinicius Júnior terá cada vez mais oportunidades de jogar entre os profissionais.

Veja as maiores transferências do futebol brasileiro (valores na cotação atual e respectivas correções monetárias):

- Neymar (Santos para Barcelona, 2013): 88,4 milhões de euros - R$ 322 milhões

- Vinicius Jr. (Fla para Real Madrid, 2017: 45 milhões de euros - R$ 164 milhões

- Lucas (São Paulo para PSG, 2013): 40 milhões de euros - R$ 146 milhões

- Gabriel Jesus (Palmeiras para M.City, 2016): 32 milhões de euros - R$ 117 milhões

- Oscar (Inter para Chelsea, 2012): 32 milhões de euros - R$ 117 milhões

- Denílson (São Paulo para Betis, 1998): 31,5 milhões de euros - R$ 115 milhões

- Bernard (Atlético-MG para Shakhtar, 2013): 25 milhões de euros - R$ 91 milhões

- Gabigol (Santos para Inter de Milão, 2016): 25 milhões de euros - R$ 91 milhões

- Robinho (Santos para Real Madrid, 2005): 25 milhões de euros - R$ 91 milhões

- Alexandre Pato (Inter para Milan, 2007): 22 milhões de euros - R$ 80 milhões