SEM PISTA Vice-campeão brasileiro sonha com centro de treinamento de bicicross na Capital

De volta a Campo Grande após a conquista do vice-campeonato Brasileiro de Bicicross 2016, o piloto Cláudio Martins de Oliveira tem agora um novo desafio: concluir o projeto de um centro de treinamento com pista profissional. Sem local adequado para a prática da modalidade, os pilotos são obrigados a treinar em vias públicas. A última pista usada na Capital era mantida pelos próprios competidores, mas foi desativada há dois anos, no Bairro Santo Eugênio.

Idealizador do projeto, Cláudio explica que a nova pista atenderá os padrões exigidos pela Confederação Brasileira de Bicicross (CBBX). Dentre os quais, o comprimento mínimo de 350 metros e a largura de 10 metros. Assim, caso o projeto saia do papel, o município poderá receber uma etapa do campeonato nacional - isso a partir de 2018, já que o calendário do próximo ano está fechado.

Atualmente, sem uma pista adequada, os competidores treinam nas vias públicas, em especial na região do Parque dos Poderes. Mas o desempenho fica comprometido, já que as competições são feitas em pistas de terra e com rampas. “No asfalto treinamos a velocidade, mas não executamos os saltos. Não é o local adequado”, afirma o vice-campeão brasileiro.

Em busca de alternativas, nos últimos anos os pilotos passaram a utilizar a pista de Sidrolândia - município distante 60 quilômetros da Capital. Porém, o local está fechado desde maio, para reformas. “Tínhamos ainda aquela opção, apesar de ficar longe. Eu mesmo viajava de quinze em quinze dias, aproveitava os fins de semana para treinar saltos”.

Com a falta de pista em Campo Grande, a modalidade teve a diminuição expressiva de praticantes no Estado. Há cinco anos, quando havia a pista do bairro Santa Fé (também desativada), as competições oficiais recebiam a média de 200 inscritos. “Neste ano, sem pista, não tivemos nem o Campeonato Estadual. A única etapa municipal em Sidrolândia reuniu cerca de 30 pilotos”, compara o piloto da Capital.

TERRENO

De acordo com Cláudio Martins, a área em vista para receber a pista profissional fica na Mata do Jacinto, na região norte da Capital. Por se tratar de uma área pública, o projeto será apresentado à equipe de transição do prefeito eleito Marquinhos Trad. Uma reunião foi previamente agendada para a próxima semana.

“Precisamos desta pista. O bicicross é uma modalidade olímpica desde 2008, um esporte inicialmente barato e as crianças gostam de andar de bicicleta”, ressalta Cláudio, lembrando que o projeto traz ainda a proposta social de uma escolinha para atender o público infantil. “Vamos tirar crianças das ruas”, completa.

TEMPORADA 2016

A terceira e última etapa do Campeonato Brasileiro de Bicicross 2016 foi realizada em Jarinu (SP), entre 5 e 6 de novembro, com a participação de 150 pilotos. Aos 33 anos, Cláudio Martins disputou nas categorias Men 30/39 anos Cruiser 30/34 anos. Na Men, ele terminou a prova na sexta colocação, enquanto que na Cruiser em 3º.

“O vice-campeonato 2016 veio pela regularidade que tive no campeonato, foram três etapas em disputas”, analisa Cláudio. A temporada iniciou com a prova em Goiânia (GO), em abril. Depois as disputas ocorreram em Feira de Santana (BA), em junho. Por fim, no interior paulista onde foram definidos os campeões.

Mato Grosso do Sul teve ainda outro piloto em evidência. Em sua estréia na temporada nacional, o jovem Matheus Zeni, de 18 anos, também garantiu o segundo lugar na classificação geral. Nascido em Sidrolândia, ele disputou pela categoria Cruiser 17/24 anos.