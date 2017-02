Rede social Via assessoria, Tchê Tchê diz que não comentará as ofensas feitas a Gabriel Volante do Palmeiras fez comentários durante transmissão de Moisés em rede social chamando o ex-companheiro de "traíra"

Tchê Tchê preferiu não comentar as ofensas que fez a Gabriel após o clássico do Palmeiras contra o Corinthians, na última quarta-feira. Ele avisou da decisão via assessoria de imprensa.

A polêmica surgiu durante transmissão ao vivo feita por Moisés em uma rede social. O meia do Palmeiras se recupera de cirurgia no joelho esquerdo. Tchê Tchê, que trata uma fratura no ombro esquerdo, comentou sobre a expulsão equivocada do agora corintiano Gabriel.

– Traíra tem que ser expulso nessa p... mesmo. Na primeira confusão eu já ia ter dado um tapa no Gabriel. Achei pouco que foi expulso – escreveu o volante em seguidos posts.

Gabriel foi companheiro de Moisés e Tchê Tchê no Palmeiras até a última temporada. Mas, sem espaço no clube após seguidas lesões, ele foi negociado com o rival Corinthians.

O jogador foi pivô da maior polêmica do Dérbi da última quarta-feira, vencido pelo Corinthians por 1 a 0. Expulso pelo árbitro Thiago Duarte Peixoto de forma equivocada, o volante saiu de campo revoltado. No lance, a falta foi cometida por Maycon, e não por Gabriel. Depois do jogo, o juiz admitiu o erro.