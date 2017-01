SELEÇÃO Venda de ingressos para amistoso da seleção no Rio começa nesta sexta

A venda de ingressos para o amistoso beneficente da seleção brasileira contra a Colômbia do próximo dia 25, no Engenhão, começa às 14h desta sexta-feira (13) no site da CBF.

A renda líquida da partida será doada a familiares dos jogadores, integrantes da comissão técnica e dirigentes da Chapecoense que morreram na queda do avião da LaMia, em 29 de novembro.

O preço das entradas varia entre R$ 70 e R$ 150.



Torcedores que moram fora do Rio poderão contribuir adquirindo um "ingresso solidário", no valor de R$ 50. Essa modalidade não dará acesso ao estádio, mas o dinheiro arrecadado também será doado às famílias das vítimas.



O técnico Tite convocará os jogadores para a partida na próxima quinta (19). Apenas atletas que atuam no futebol brasileiro serão chamados.



Preço dos ingressos por setor:

Norte: R$ 70

Sul: R$ 70

Leste Superior: R$ 90

Leste Inferior: R$ 120

Oeste Superior: R$ 90

Oeste Inferior: R$ 120

Camarotes: R$ 150