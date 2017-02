maiores salários Veja quem chega a ganhar mais de R$ 1 mi por semana na Liga dos Campeões

O que você acha de receber um salário semanal que dá para pagar todas as contas a ainda garantir uma boa folga para alguns "mimos"?

No futebol, com muito talento é claro, tem atleta faturando a incrível cifra de R$ 1,4 milhão por semana. Este é o atacante do Real Madrid Cristiano Ronaldo. Ele é quem tem maior salário na Europa, entre os jogadores que disputam a Liga dos Campeões.

Na lista tem dois brasileiros: Thiago Silva, que defende o Paris Saint-Germain, e Neymar, que está no Barcelona. Lionel Messi aparece também nessa seleta lista.

O levantamento dos salários foi feito pelo site Goal.com. Entre os clubes, Manchester City, que contratou neste ano Gabriel Jesus, é o que mais paga bem. Depois vem Barcelona e Real Madrid, empatados.

Veja o ranking dos nove jogadores mais bem pagos

Thiago Silva, do Paris Saint-Germain - R$ 715 mil por semana;

David Silva, do Manchester City - R$ 812 mil por semana;

Luis Suárez, do Barcelona - R$ 890 mil por semana;

Sergio Agüero, do Manchester City - R$ 890 mil por semana;

Yaya Touré, do Manchester City - R$ 890 mil por semana;

Neymar, do Barcelona - R$ 1 milhão por semana;

Lionel Messi, do Barcelona - R$ 1,3 milhão (após taxas) por semana;

Gareth Bale, do Real Madrid - R$ 1,36 milhão por semana;

Cristiano Ronaldo, do Real Madrid - R$ 1,4 milhão por semana.