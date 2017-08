1 a 0 Vasco vence o Fluminense e se afasta da zona de rebaixamento

Acompanhando de uma cabine de transmissão de TV do Maracanã, o novo técnico do Vasco, Zé Ricardo, deve ter gostado do que viu neste sábado (26). Com um time aguerrido e organizado taticamente, o Vasco venceu o Fluminense por 1 a 0 e se afastou da temida zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Apresentado na última sexta-feira, o treinador não chegou a comandar nenhuma atividade da equipe e deu total liberdade para o auxiliar Valdir Bigode organizar o time.

"Eu, na verdade, conversei muito pouco com o Zé. Ele me deixou à vontade para trabalhar. O que fizemos é muito simples, não tem como fazer muitas mudanças. Coloquei dois jogadores que acredito que poderiam acrescentar algo", disse Bigode ao Sportv.

Zé Ricardo esteve acompanhado de seu auxiliar, Cleber dos Santos, e de seu preparador físico, Ricardo Henriques.

Com o resultado, o Fluminense desperdiçou a oportunidade de entrar no G-4, a zona de classificação para a Libertadores.

O gol da partida foi marcado por Ramon, aos 31 minutos do primeiro tempo. O jogador dedicou o feito à sua filha Antônia, que pela primeira vez acompanhou o papai ao vivo no Maracanã.

100 policiais mortos.

Antes do jogo, respeitou-se um minuto de silêncio em razão da centésima morte de policiais no Rio de Janeiro.

FLUMINENSE

Júlio César; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Orejuela, Marlon Freitas (Peu), Wendel (Romarinho) e Gustavo Scarpa; Wellington Silva e Henrique Dourado

T.: Abel Braga

VASCO

Martín Silva, Gilberto (Madson), Breno, Anderson Martins e Ramon; Jean, Wellington, Wagner (Guilherme Costa), Nenê (Paulinho) e Mateus Vital; Andrés Rios

T.: Valdir Bigode (interino)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro - MG

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo - MG e Sidmar dos Santos Meurer - MG

Renda e público: 23.460 (total)/R$ 583.360,00

Cartões amarelos: Lucas, Marlon Freitas (FLU); Jean, Madson, Wellington (VAS)

Gols: Ramon, aos 31 minutos do primeiro tempo (VAS)