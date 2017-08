sem estádio Vasco pega o Cruzeiro e busca 1ª vitória

após interdição de São Januário

Jogar longe de seu campo não tem sido nada bom para o Vasco. Mas a equipe carioca tem mais uma chance de mostrar o contrário ao enfrentar o Cruzeiro, nesta quinta-feira (3), às 20h (de Brasília), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

Desde que teve São Januário interditado por causa do tumulto protagonizado por seus torcedores no clássico contra o Flamengo, o Vasco não se deu bem. No primeiro jogo, em um Engenhão sem torcida, ficou no 0 a 0 com o Santos. Na rodada passada, perdeu por 1 a 0 para o Atlético-PR, em Volta Redonda.

Os resultados complicaram a situação do Vasco na tabela de classificação. A equipe cruzmaltina ocupa a oitava colocação, com 23 pontos e está quatro atrás da zona de classificação para a Libertadores.

Para encarar o Cruzeiro, o Vasco terá uma equipe remodelada. Será menos jovem e mais cadenciada. Escudero e Wagner voltam ao time, mas o técnico Milton Mendes terá outros problemas, com o volante Bruno Paulista, contundido.

O Cruzeiro também estará cheio de desfalques. Poupado, o atacante Rafael Sóbis será substituído por Sassá. O volante Ariel Cabral, contundido, e o lateral Diogo Barbosa, suspenso, também não atuam. Eles serão substituídos por Lucas Silva e Bryan, respectivamente.

O Cruzeiro não sabe o que é vencer no Brasileiro há quatro rodadas. Com os três pontos somados nesse período, a equipe mineira caiu para o nono lugar, com os mesmos 23 pontos dos vascaínos.

FICHA TÉCNICA

VASCO

Martín Silva; Gilberto, Rafael Marques, Jomar, Ramon; Jean, Wellington, Wagner, Mateus Vital, Escudero; Paulo Vítor. T.: Milton Mendes

CRUZEIRO

Fábio; Lucas Romero, Léo, Murilo Cerqueira, Bryan; Lucas Silva, Henrique, Élber, Thiago Neves, Rafinha; Sassá. T.: Mano Menezes

Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Horário: 20h (de Brasília) desta quinta-feira

Juiz: Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP)