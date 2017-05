FUTEBOL Vasco não constata problema em joelho e Breno é aprovado nos exames

Com um histórico de problema no joelho direito, o zagueiro Breno foi submetido a testes de força pelo departamento médico do Vasco e acabou aprovado nos exames. A expectativa é a de que o defensor, que chega por empréstimo até o fim do ano do São Paulo, seja anunciado oficialmente ainda nesta terça-feira (16).

Em 2010, o zagueiro passou por uma cirurgia nos Estados Unidos para a implantação de um enxerto de cadáver no joelho direito. O procedimento gerou complicações que sempre deixavam o local inchado. Como posteriormente ficou preso na Alemanha após incendiar sua própria casa, ele só o retirou ano passado após nova operação.



Embora já estivesse treinando e jogando normalmente pelo São Paulo, os médicos vascaínos preferiram adotar a cautela nos exames até que ficasse comprovada a plena recuperação do joelho do atleta.



O procedimento polêmico pelo qual passou Breno foi o mesmo que Eder Luis adotou. O atacante também teve complicações e chegou até mesmo a cogitar se aposentar precocemente. Hoje em dia, porém, assim como o zagueiro, ele também está 100% recuperado.



PAULÃO



Como só chegou ao Rio de Janeiro no início da noite desta segunda-feira (15), o zagueiro Paulão realizará os exames médicos somente nesta terça. O defensor do Internacional também foi emprestado até o fim da temporada.



Mesmo com Breno e Paulão, o Vasco ainda não encerrou os reforços para a zaga e aguarda por Anderson Martins, que está em processo de rescisão no Qatar.