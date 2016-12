Futebol Vasco anuncia seu primeiro reforço para 2017: meia Damián Escudero

A diretoria cruz-maltina correu para anunciar um reforço até o Natal e conseguiu: é o meia argentino Damian Escudero. O jogador, aos 29 anos, estava no Puebla, do México, e tem passagens pelos brasileiros Grêmio, Atlético-MG e Vitória.



Escudero se firmou no Vitória, clube que permaneceu durante as temporadas de 2013, 2014 e 2015, conquistou o Campeonato Baiano do primeiro ano, marcou 18 gols no total e ajudou no acesso à Série A.



O nome do argentino é conhecido pelo gerente de futebol Anderson Barros, ex-dirigente do Vitória, com quem trabalhou no clube rubro-negro, e teve a aprovação do técnico Cristóvão Borges.



A posição de meio-campo é uma das procuradas pelo Vasco para as contratações de fim de ano. Mas a diretoria segue com negociações em andamento com jogadores que têm nome mais conhecido no mercado; nada concretizado, porém. Um forte desejo também para o setor é o ex-vascaíno Diego Souza.

O perfil oficial do clube confirmou a contratação na madrugada deste domingo pelas redes sociais. No site oficial, a nota avisa que "esse é o primeiro dos reforços que serão anunciados na fase de festas natalinas e virada do ano. Negociações muito avançadas com outros jogadores continuam e devemos concretizá-las na próxima semana".