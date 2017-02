FUTEBOL Valorizado: Botafogo renova contrato

de Marcelo até o final de 2020

Boa fase e contrato novo! O Botafogo acertou nesta segunda-feira a renovação de vínculo do zagueiro Marcelo. Agora, o novo contrato do jogador vai até dezembro de 2020. O atleta de 21 anos treinou pela manhã, no Nilton Santos, e depois foi para General Severiano acertar a extensão com o Glorioso. Ele comentou sobre a felicidade da renovação para o site oficial do clube:



- Estou sendo feliz na minha primeira temporada como profissional e o Botafogo vem reconhecendo o que estou fazendo em campo. Fico contente por ser valorizado e poder mostrar meu futebol - disse o zagueiro, que completa:



- Deixo as coisas acontecerem naturalmente, mas vou me preparando e me dedicando em cada dia de treino para poder manter o nível. Vou trabalhar para ajudar mais ainda o Botafogo. Quero fazer história aqui - completa Marcelo.



Marcelo estreou pelos profissionais do Alvinegro em 2016, na vitória por 1 a 0 contra o Fluminense, na Ilha do Governador. Mas aquela foi a única partida do zagueiro na temporada. Em 2017, começou o ano tendo grande atuação no jogo contra o Nova Iguaçu, marcando o gol alvinegro no empate em 1 a 1. Desde então, não saiu mais do time, sendo titular nos jogos da Libertadores.