FUTEBOL 'Vai ser difícil ganhar do Inter', afirma Pottker após série positiva na Série B

O Internacional vive sua melhor série na Série B do Campeonato Brasileiro: são cinco vitórias consecutivas. Anteriormente, porém, o clube gaúcho oscilou bastante e esteve fora da zona de classificação para a primeira divisão.

Durante a fase ruim do time, o atacante William Pottker ouviu de adversários da competição coisas que não gostou. Ele afirmou que os jogadores rivais assumiram ser 'o melhor momento de ganhar do Inter'.



"Não quero menosprezar nenhum time da Série B. Temos que respeitar, e é ganhando que fazemos isso. Mas também queremos respeito. Recebemos muitas críticas até de jogadores de outros times, falando que era o melhor momento de ganhar do Inter. Aceitamos, respeitamos, mas agora é o que eu disse: vai ser difícil ganhar do Inter".



A mudança, na avaliação de Pottker, veio pela vontade. A um ponto do líder, o América-MG, o Inter tem a meta de passar o rival em até cinco jogos. Os colorados voltam a campo na sexta-feira (25) para pegar o Paysandu, às 21h30, no Beira-Rio.



"Não vou dizer que o problema era totalmente isso. Estaria sendo injusto. Mas é muito importante igualar em pegada e vontade. Não só na Série B, mas em qualquer Série. Fizemos isso e estamos colhendo os frutos agora", disse.