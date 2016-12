Retomada Vagner Mancini será o treinador da Chapecoense em 2017

A Chapecoense terá Vagner Mancini como treinador para a próxima temporada. O acerto foi feito nesta sexta-feira, e a apresentação será às 16h em entrevista coletiva da diretoria catarinense. O último trabalho dele foi o Vitória, de onde foi demitido em setembro durante o Brasileirão.

Vágner Mancini chegou a Chapecó na manhã desta sexta e foi para a casa de Plínio David De Nês Filho, presidente do Conselho Deliberativo do clube, se reunir com dirigentes da Chape.

Levir Culpi, ex-Fluminense, era outro nome cotado. Ele mesmo chegou a se oferecer para trabalhar de graça até o fim do Campeonato Catarinense de 2017. Porém, a diretoria da Chapecoense queria alguém que assinasse ao menos um ano de contrato.

Mancini terá o difícil desafio de assumir o clube após Caio Júnior, treinador que levou a equipe à final da Copa Sul-Americana e morreu no desastre aéreo do voo da LaMia. Todos os membros da comissão técnica que estavam no avião morreram no acidente. Foram, no total, 71 mortos e apenas seis sobreviventes.

O treinador começou a carreira no Paulista, de Jundiaí, time pelo qual logo teve projeção nacional, ao ser campeão da Copa do Brasil de 2005 - um ano depois de começar o trabalho.

Na temporada seguinte, foi ao Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, voltando ao Brasil em 2008, para trabalhar no Grêmio. No time gaúcho, após problemas de relacionamento com o então diretor de futebol Paulo Pelaipe, foi demitido após seis jogos. Invicto. Passou ainda por Santos, Vasco, Guarani, Ceará, Cruzeiro, Sport, Náutico, Atlético-PR e Botafogo. Tem como conquistas ainda o Baiano de 2008 e o Cearense de 2011.