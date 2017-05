Futebol Europeu United tem 8 jogadores na Liga Europa

mas Mourinho quer R$ 1 bi em reforços

O Manchester United voltou a conquistar um título europeu após nove anos. Na Friends Arena, em Estocolmo, a equipe treinada por José Mourinho derrotou na última quarta-feira (24) o Ajax por 2 a 0 e conquistou o título inédito da Liga Europa. Com o troféu, a Uefa colocou oito jogadores da agremiação britânica na seleção do torneio continental.

Sergio Romero foi escolhido como um dos melhores goleiros. Os defensores Daley Blind, Eric Bailly e Antonio Valencia compuseram a defesa da seleção da entidade de comanda o futebol da Europa.

Paul Poga foi saudado com um dos melhores meio-campistas e Ander Herrera também entrou nos escolhidos. No mesmo setor, Henrikh Mkhitaryan está na lista da Uefa.

Para terminar a seleção de jogadores do United entre os melhores da Liga Europa, Zlatan Ibrahimovic lidera o ataque.

R$ 1 BILHÃO

Mesmo com tantos jogadores competentes, o técnico José Mourinho quer quatro reforços, que juntos custariam 300 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 1 bilhão de acordo com a cotação atual). A informação é do jornal inglês "Daily Mail".

Toda essa quantia porque Mourinho que trazer ninguém menos do que Antoine Griezmann (Atlético de Madri), Andrea Belotti (Torino), Romelu Lukaku (Everton) e Michael Kane (Burnley).

Em destaque na Espanha, Antoine Griezmann tem uma cláusula de liberação de 86,6 milhões de libras esterlinas (R$ 363 milhões). Andrea Belotti, destaque no Torino, pode sair da Itália pelo mesmo valor que o jogador do Atlético de Madri.

Já Lukaku, do Everton, é o jogador mais caro pedido por Jose Mourinho. O atacante que tem 25 gols em 37 jogos disputados no Campeonato Inglês custa 100 milhões de libras esterlinas (R$ 422 milhões). Por último tem o zagueiro Michael Keane, que custa 30 milhões de libras esterlinas (R$ 126 milhões).