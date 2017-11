EM CHAPECÓ Um ano da tragédia da Chapecoense:

clube organiza homenagem a vítimas

O clube de futebol Chapecoense realiza neste sábado (11) homenagens e cerimônias um ano após a tragédia com o avião da delegação da equipe, que caiu na Colômbia deixando 71 mortos e 6 feridos. Os eventos são fechados aos familiares e convidados.

O acidente ocorreu no dia 29 de novembro de 2016, mas o evento coletivo foi adiantado pelo clube em respeito ao luto particular das famílias na data.

A assessoria de imprensa do clube informou que não irá dar detalhes dos eventos, mas a programação foi divulgada.

Às 11h, ocorre um ato de entrega de medalhas aos familiares das vítimas pelo ministro dos Esportes, Leonardo Picciani, no centro de eventos do clube.

Às 14h30, serão feitas atividades de apoio psicológico com crianças e familiares sobre luto, em um hotel da cidade. Já as 19h30, será feito um culto ecumênico, também com entrega de homenagens, no Clube Industrial.