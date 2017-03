UFC Ultimate muda planos e luta entre Demian e Masvidal será no UFC 211 Organização oficializou duelo entre Cub Swanson e Artem Lobov como duelo principal do card, que acontece em 22 de abril

O UFC confirmou nesta terça-feira o duelo entre Demian Maia e Jorge Masvidal, conforme o Combate.com antecipou. Ao contrário dos planos iniciais da organização, os atletas vão se enfrentar no card do UFC 211, em Dallas, no dia 13 de maio e não mais no card de Nashville, marcado para 22 de abril.

Maia esperava enfrentar o vencedor do duelo entre Tyron Woodley e Stephen Thompson, que acontece neste sábado, em Las Vegas. O empate majoritário entre os dois, no entanto, acabou atrapalhando seus planos.

No início da semana, o brasileiro fez um desabafo em sua conta no Twitter:

" Às vezes, quanto mais você persegue o seu sonho, mais ele fica distante de você. Só resta continuar caminhando e não desistir jamais" - escreveu o faixa-preta em jiu-jítsu que tem 24 vitórias e seis derrotas na carreira e vem de seis vitórias seguidas.

Já Masvidal tem um cartel de 32 vitórias e 11 derrotas e vem de vitórias sobre Ross Pearson, Jake Ellenberger e Donald Cerrone.

A luta principal do UFC Nashville será entre Cub Swanson e Artem Lobov. Quarto colocado no ranking peso-pena, Swanson vem de vitória épica sobre Doo Ho Choi, em dezembro, no UFC 206. Já Lobov venceu Teruto Ishihara em novembro.

Confira os cards, até o momento:

UFC Fight Night

22 de abril, em Nashville (EUA)