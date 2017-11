UFC UFC oficializa luta de despedida de Belfort em janeiro nos Estados Unidos

O UFC oficializou a luta de despedida do Vitor Belfort. Aos 40 anos de idade, o 'Fenômeno' terá sua última apresentação pelo Ultimate será diante do americano Uriah Hall no dia 14 de janeiro de 2018. O local do combate será no Scottrade Center, em St. Louis, nos Estados Unidos.

Belfort vem de vitória por decisão unânime diante de Nate Marquardt no UFC 212, disputado no Rio de Janeiro. Atual número 11 do ranking dos médios (84 kg), o Fenômeno fará a última luta em seu contrato vigente, mas, segundo apurou a reportagem da "Ag. Fight", a renovação do vínculo ainda não está totalmente descartada.



Hall, por sua vez, vem de vitória por nocaute diante do polonês Krzysztof Jotko, em setembro. O americano se livrou de uma série de três derrotas seguidas e acumula um cartel com 13 triunfos e oito reveses. Conhecido como 'Homem-ambulância', Hall se destacou no TUF 17, onde aplicou nocautes plásticos e chegou até a final, quando perdeu para Kelvin Gastelum.