BRASILEIRÃO Troca de Carille funciona e Corinthians bate o Vitória com mais um gol de Jô

Em partida de poucas oportunidades neste domingo (21) na Fonte Nova, prevaleceu a eficácia ofensiva do Corinthians. Depois de uma alteração ousada do treinador Fábio Carille, que retirou o volante Maycon e lançou o meia-atacante Marquinhos Gabriel, os corintianos arrancaram para alcançar o triunfo por 1 a 0 em visita ao Vitória. O gol decisivo foi, mais uma vez, do centroavante Jô, que recebeu assistência precisa de Marquinhos e matou a partida.

O Vitória que iniciou o Brasileirão com Petkovic no banco de reservas ainda não melhorou sua criação. Diante da forte defesa do Corinthians, Cleiton Xavier não encontrou muitos espaços, enquanto os volantes pouco brilharam. Os melhores lances ocorreram pela movimentação de Paulinho, na direita, e David, à esquerda.

O Corinthians já era melhor em Salvador, mas faltava maior ímpeto para achar a vitória. Romero e Maycon tinham perdido boas oportunidades, e Carille apostou em Marquinhos Gabriel na vaga de Maycon, que estava abaixo da média. A audácia foi premiada logo depois, com o gol marcado por Jô em lance de Marquinhos com Jadson.

Depois de tropeçar na abertura do Campeonato Brasileiro dentro de casa, diante da Chapecoense, o Corinthians encontrou sua primeira vitória na Série A. Foi o segundo gol na competição, o segundo marcado pelo goleador Jô, o que deixa os corintianos em posição intermediária da tabela de classificação. Já o Vitória, com somente um ponto, pode acabar a rodada até na zona de rebaixamento.

VITÓRIA

Fernando Miguel; Leandro Salino, Fred, Alan Costa e Geferson; Willian Farias e Uillian Correia (Euller); Paulinho, Cleiton Xavier (Pisculichi) e David; Rafaelson (Jhemerson). T.: Dejan Petkovic

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Balbuena (Léo Santos), Pedro Henrique e Arana; Gabriel e Maycon (Marquinhos Gabriel); Jadson (Paulo Roberto), Rodriguinho e Romero; Jô. T.: Fábio Carille

Cartão amarelo: Marquinhos Gabriel (C)

Gol: Jô, aos 30 min do 2º tempo

Estádio: Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: Péricles Bassols (PE)