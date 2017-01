TRILHA Trilha no Pantanal é rota de jipeiros em busca de aventura

Em sua sexta edição, a Trilha Pantanal Coxim 2017 terá a participação de 160 jipeiros em 65 viaturas 4x4, adaptadas para enfrentar as adversidades do pantanal sul-mato-grossense. O evento será realizado, entre os dias 24 e 28 de fevereiro, época de maior cheia na bacia pantaneira. Serão 360 quilômetros com diversos obstáculos nas estradas boiadeiras, vazantes e corixos, entre o município de Coxim e a região do Paiaguás.

A largada será às 7h (MS), do dia 24, quando os participantes partem em direção ao acampamento central, a 90 quilômetros de Coxim. O tempo deste percurso inicial pode variar entre 10 e 12 horas. “O Pantanal é imprevisível, não tem como saber. Isso dependerá das condições da trilha, considerada hoje a mais extrema do país pelos próprios jipeiros”, explica Aristol Cotini, da organização do evento.

Após a pernoite no acampamento central, os aventureiros partem logo ao amanhecer para cumprir a rota com mais 60 quilômetros em meio aos terrenos, por vezes arenosos ou alagados. “Serão cerca de 60 quilômetros de deslocamentos diários (em três dias), sempre com os jipeiros retornando para o acampamento. No dia 28, todos voltarão à Coxim”, detalha Aristol.

A dificuldade da trilha é tanta, que em 2016 a maior parte dos jipeiros não conseguiu finalizar o percurso sem apelar às rotas alternativas. Do total de 92 viaturas, só 25 concluíram o trajeto inicial. Um dos pontos críticos é conhecido como “Vazante da Morte”, no Corredor da Forquilha.

Com dois quilômetros de vazantes de água, somente na véspera da prova é possível saber se haverá condições de atravessar o local. Neste trecho, a água chega até a 2,50 metros de altura, podendo cobrir as viaturas. Assim os veículos menos preparados são obrigados ao plano B - uma estrada boiadeira alternativa, próxima ao local.

O espírito aventureiro de cada participante vem acompanhado da solidariedade. Quando em apuros, os jipeiros sempre são socorridos pelos colegas. “Ninguém abandona ninguém. Se precisar um ajuda o outro rebocando, puxando, juntando duas viaturas para empurrar uma outra”, diz o organizador.

PROCURA

Em evidência nacional, a trilha de Coxim teve e a procura de 780 jipeiros, neste ano. Por questão de logística, porém, foram inscritos 160 (de treze estados) em 65 viaturas - algumas delas com três pessoas. “Não tem como logisticamente fazer a trilha com tantos jeeps”, conclui Aristol.