92ª Corrida 'Travado': viagem de carro prejudica campo-grandense na São Silvestre

O campo-grandense Vilmar Roberto Dias, 34 anos, terminou a 92ª Corrida Internacional de São Silvestre com tempo de 52 minutos e 43 segundos. O desempenho na prova, realizada na manhã de hoje, em São Paulo-SP, foi inferior ao obtido na última vez que participou da competição, em 2014, quando fez o percurso de 15 quilômetros em 52min17s, na 54ª posição geral. Para o corredor, a viagem até a capital paulista, de carro, prejudicou sua performance.

“Pelo que treinei foi uma boa prova. Queria melhorar minha última marca, mas cheguei ontem em São Paulo, meio atrasado, e vim de carro. Quando você viaja de carro acaba chegando travado, com as pernas cansadas”, avaliou. A organização da São Silvestre ainda não divulgou a classificação da disputa na íntegra.

A fim de melhorar o tempo para a próxima edição da prova, Dias promete treinamento mais intenso. “Este ano não consegui, mas para 2017 eu quero poder me preparar melhor, treinar na altitude”, projeta. Atualmente, o corredor da Capital divide a rotina de atleta com a profissão de mecânico.

A reportagem tentou contato com a representante de Mato Grosso do Sul na elite feminina da São Silvestre, Rosinha Conceição, 38, mas a atleta não atendeu ou retornou as ligações. Em 2012, última vez que correu a tradicional prova, a campo-grandense completou o percurso em 01h10min59s.

PÓDIO

Na briga pelas primeiras posições, melhor para os atletas africanos. O primeiro lugar no masculino ficou com o etíope Leul Aleme, que fechou a disputa com tempo de 44min51s. A segunda colocação ficou com Dawit Admasu, também da Etiópia, enquanto Stephen Kosgei, do Quênia, foi o terceiro. O melhor brasileiro foi Giovani dos Santos, que terminou em quarto.

Entre as mulheres, a queniana e atual campeã olímpica da maratona, Jemima Sumgong, venceu a São Silvestre e quebrou o recorde de 2011 ao completar os 15 quilômetros da maior corrida de rua da América Latina em 48min35s. Sua compatriota, Flomena Cheyech Daniel, foi a segunda colocada, o passo que Eunice Cehbicii, do Bahrein, cruzou a linha de chegada na terceira posição. A mineira Tatiele de Carvalho foi a melhor brasileira na prova feminina, ao chegar em sétimo lugar.

A 92ª edição da São Silvestre reuniu aproximadamente 30 mil atletas de diversos países.